Українську стрічку "Я бачу їхній розквіт" номінували на Німецьку премію короткометражного кіно
Українська стрічка "Я бачу їхній розквіт", режисера Микити Гібаленка, потрапила 20-ку номінантів Німецької премії короткометражного кіно
Про це повідомляється на урядовому сайті Німеччини.
Номінантів оголосила міністерка культури та медіа Клаудія Рот, експертне журі обирало їх з 221 заявки.
Корометражка "Я бачу їхній розквіт" була створена за підтримки Мюнхенського університету телебачення та кіно. Вона розповість історію українок Євгенії та Нати, які втекли до Мюнхена через війну і тепер не можуть дійти згоди, чи варто їм починати тут нове життя.
Фільм триває 27 хвилин, він потрапив у категорію "Художній фільм тривалістю від 10 до 30 хвилин".
Церемонія нагородження відбудеться 23 листопада 2023 року в Гамбурзі, переможець отримає понад 15 тисяч євро нагороди.
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