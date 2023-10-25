Українську стрічку "Я бачу їхній розквіт" номінували на Німецьку премію короткометражного кіно

Про це повідомляється на урядовому сайті Німеччини.

Номінантів оголосила міністерка культури та медіа Клаудія Рот, експертне журі обирало їх з 221 заявки.

Корометражка "Я бачу їхній розквіт" була створена за підтримки Мюнхенського університету телебачення та кіно. Вона розповість історію українок Євгенії та Нати, які втекли до Мюнхена через війну і тепер не можуть дійти згоди, чи варто їм починати тут нове життя.

Фільм триває 27 хвилин, він потрапив у категорію "Художній фільм тривалістю від 10 до 30 хвилин".

Церемонія нагородження відбудеться 23 листопада 2023 року в Гамбурзі, переможець отримає понад 15 тисяч євро нагороди.