Про це він написав у Twitter.

"Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт", – написав він.



Секретар РНБО зазначив, що українці будуть із грузинами у цій боротьбі вільних проти рабів.



"Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною і незалежною, територіально цілісною і суверенною. Тримаємося разом", – заявив Данілов.

Пост Данілова з'явився на тлі протестів, пов'язаних із відновленням прямого авіасполучення між РФ і Грузією.