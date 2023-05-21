"Українці будуть поруч у боротьбі вільних проти рабів": Данілов підтримав антиросійські протести у Грузії
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українці підтримують боротьбу жителів Грузії проти зв'язків з РФ
Про це він написав у Twitter.
"Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт", – написав він.
Секретар РНБО зазначив, що українці будуть із грузинами у цій боротьбі вільних проти рабів.
"Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною і незалежною, територіально цілісною і суверенною. Тримаємося разом", – заявив Данілов.
Пост Данілова з'явився на тлі протестів, пов'язаних із відновленням прямого авіасполучення між РФ і Грузією.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- 20 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.
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