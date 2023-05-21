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"Українці будуть поруч у боротьбі вільних проти рабів": Данілов підтримав антиросійські протести у Грузії

21 травня, 2023 неділя
10:55
Світ На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українці підтримують боротьбу жителів Грузії проти зв'язків з РФ

Про це він написав у Twitter

"Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт", – написав він.

Секретар РНБО зазначив, що українці будуть із грузинами у цій боротьбі вільних проти рабів.

"Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною і незалежною, територіально цілісною і суверенною. Тримаємося разом", – заявив Данілов.

Пост Данілова з'явився на тлі протестів, пов'язаних із відновленням прямого авіасполучення між РФ і Грузією.

  • 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
  • 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
  • 20 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.
Україна
Росія
Грузія
Олексій Данілов
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