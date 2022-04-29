Українці краще обізнані про позиції та сили противника, ніж росіяни, – Костянтин Машовець

Про це в коментарі Еспресо розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"Противник намагається зараз дуже активізувати ведення розвідки, в першу чергу повітряної – за допомогою як пілотованої авіації, так і за допомогою БПЛА. Йдеться саме про напрямок їхнього наступу. Це може свідчити, що інформація загарбників про українські війська доволі невиразна чи недостовірна. Можна сказати, що українці краще обізнані про ворога, аніж вони про нас", – наголосив Машовець.

Він також повідомив, що не бачить змісту в тактиці загарбників окупувати якомога більше території перед тим, як Захід доставить ЗСУ потужніші види озброєнь.

"У цьому немає сенсу. Вони намагаються захопити якнайбільше з прицілом, щоби перевести війну в позиційний стан. Тобто вони сподіваються, що вони десь просунуться і там закріпляться, а ми не зможемо їх вибити. Насправді ж так не буде. Адже нові види озброєнь від західних партнерів будуть необхідні нам на подальших етапах ведення війни. Хоча навіть так: вона нам буде потрібна і в поточний момент,а тим паче в майбутньому", – зазначив координатор "Інформаційний спротив".