Українців попередили про шахраїв: вимагають хабарі від імені Держекоінспекції
Голова Держекоінспекції Андрій Мальований попередив керівників суб’єктів господарювання про шахраїв, які вимагають хабар
Про це він повідомив в Facebook.
"Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують", - наголосив Мальований.
Він зазначив, що вже підготував відповідну заяву до кіберполіції, щоб правоохоронці провели розслідування.
"Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97", - додав він.
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