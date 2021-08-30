Українців попередили про шахраїв: вимагають хабарі від імені Держекоінспекції

Про це він повідомив в Facebook.

"Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують", - наголосив Мальований.

Він зазначив, що вже підготував відповідну заяву до кіберполіції, щоб правоохоронці провели розслідування.

"Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97", - додав він.

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