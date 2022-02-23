Україну ми нікому не віддамо, - колишній капітан збірної України з футболу зробив патріотичну заяву
Колишній капітан збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук закликав українців у цей непростий час бути єдиними
Про це Шевчук написав у своєму Instagram.
"Я пишаюся тим, що я – українець. Це моя країна, моя земля, моя сім'я! І ми нікому її не віддамо! Я народився в Луцьку, але найкращі часи своєї футбольної кар'єри прожив в українському Донецьку - красивому, квітучому, сучасному. І завжди згадую це місто з особливою теплотою. Я виходив на поле у футболці національної збірної і завжди самовіддано бився за синьо-жовтий прапор. Тому що Україна – у моєму серці. У таку непросту годину ми всі маємо бути єдиними – від Донецька до Луцька, від Сімферополя до Чернігова. Так ми зможемо впоратися з цим тиском та відстояти свою країну", - написав Шевчук.
В'ячеслав Шевчук завершив професійну кар'єру футболіста у 2017-му році. З жовтня 2018-го року до квітня 2019-го тренував донецький "Олімпік". Зараз працює спортивним директором рівненського "Вереса".
На його рахунку 56 матчів за національну команду України. На Євро-2016 був капітаном збірної.
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