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"Мали прокомунікувати з парламентом і суспільством": фракція "ЄС" розкритикувала уряд і Зеленського через угоду про надра

Юлія Юліна
8 травня, 2025 четвер
15:44
Україна Петро Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що угода зі США про надра не містить безпекового компонента і є політично небезпечною для України

Зміст

Про це він сказав журналістам у Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, уряд навмисно уникає прозорості та приховує ключові деталі міжнародних домовленостей.

"Європейська Солідарність" весь час наголошувала на політичній і стратегічній небезпеці входження в конфлікт із нашим основним союзником — Сполученими Штатами Америки, який забезпечує нас усі одинадцять років і всі три роки повномасштабного вторгнення зброєю, санкціями й дипломатичною підтримкою", - сказав Порошенко.

Він також обурився тим, що уряд не надав опозиції відповідей на принципові питання і приховує дві додаткові угоди. За словами політика, фракція наполягала на парламентському контролі над фондом, який створюється в рамках цієї угоди, оскільки це передбачено Конституцією.

Порошенко закликав включити в офіційне рішення також угоду про безпекову співпрацю між Україною та США, яка вже була широко оприлюднена, а також так звану Кримську декларацію. Крім того, "Європейська Солідарність" пропонувала спрямовувати українську частину коштів фонду безпосередньо на потреби Збройних Сил України через Міноборони.

Він нагадав, що, згідно з українським законодавством, міжнародні угоди такого характеру може подавати на ратифікацію лише президент України, а він не з'явився до парламенту й не представив документ особисто.

Однією з умов підтримки угоди також була її перевірка Конституційним Судом.

Своєю чергою нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко висловила аналогічну думку, що угоду мали представити парламенту й суспільству.

"Ми наполягали на тому, що такі стратегічні документи повинні правильно комунікуватися з суспільством і парламентом", - наголосила політикиня.

Вона зазначила, що Україні буде важко встояти на фронті без американських розвідданих, без грошей і зброї від США, тому підписана угода є важливою. При цьому Геращенко вважає, що нардепам мали її розтлумачити.

"Ми вважаємо, що нам сьогодні потрібно виходити з одного: продовження стратегічного партнерства, двопартійна підтримка Сполучених Штатів, збереження військової підтримки. Але чи хороший цей текст для України повністю? Це питання, на яке дасть відповідь так само історія. Але відповідальність за цей текст повністю лежить на її авторові. Це четвертий пункт плану перемоги президента", - сказала вона.

  • Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України.
  • Два комітети ВР підтримали ратифікацію угоди про співпрацю зі США у сфері корисних копалин — як за основу, так і в цілому.
  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду щодо копалин із США.
Теги:
Новини
Кабмін
Ірина Геращенко
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
США
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