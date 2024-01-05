У Верховній Раді планують створити комітет із питань НАТО, - Стефанчук

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", - пояснив Стефанчук.

Голова Ради нагадав, що Україна має два зовнішньополітичні вектори, пов’язані з Євросоюзом і НАТО, і зазначив, що в той час, як тематику ЄС обговорює окремий комітет, НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

"Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", - сказав Стефанчук.

Що відомо про рух України в НАТО і ЄС