У Верховній Раді планують створити комітет із питань НАТО, - Стефанчук
У Верховній Раді найближчим часом планують створити комітет із адаптації українського законодавства до стандартів НАТО
Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", - пояснив Стефанчук.
Голова Ради нагадав, що Україна має два зовнішньополітичні вектори, пов’язані з Євросоюзом і НАТО, і зазначив, що в той час, як тематику ЄС обговорює окремий комітет, НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".
"Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", - сказав Стефанчук.
Що відомо про рух України в НАТО і ЄС
- 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
- 11 липня 2023 року саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.
- 12 липня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До декларації можуть долучитися всі охочі країни.
- 23 липня тодішній міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово заявляли про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.
- 3 листопада ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна має стати членом Альянсу навіть попри війну. Натомість голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО нардеп Єгор Чернєв заявив, що вступ України до завершення війни малоймовірний.
- 27 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО після завершення війни та проведення реформ.
- 28 листопада у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, під час якої Альянс підтвердив свою довгострокову підтримку України.
- 29 листопада в Брюсселі закінчилося перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ: Київ отримав рекомендації щодо реформ на шляху в Альянс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.26 Купівля 38.26Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.84Продаж 43
- Актуальне
- Важливе