Укренерго закликало бізнес готуватися до можливих відключень світла – купувати генератори й акумулятори

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У разі виникнення дефіциту електроенергії в країні Укренерго доводить до регіонів ліміти споживання. Але кого, в яких момент і наскільки вимикатимуть – вирішують обленерго. Однак важливо, щоби споживачі також підготувалися, бізнес у тому числі. Всім, хто має можливість придбати автономні джерела живлення – генератори, акумулятори – важливо це зробити", - сказав він.

За словами Кудрицького, бізнесу також варто замислитися над використанням імпортованої електроенергії, адже вона дешевша, ніж та, яку виробляє генератор.

Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що компанія вже забезпечила технічну можливість імпортувати до 1200 МВт електроенергії. Водночас має бути можливість імпортувати електроенергію в Україну з урахуванням ринкових європейських цін, наголосив Кудрицький. Тому в Україні буде розроблено й представлено механізм компенсацій.



"Ще раз хочу підкреслити: негативні сценарії – це не факт і не точний прогноз, це ризики, до яких ми всі маємо бути готові", - резюмував Кудрицький.