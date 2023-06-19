Укргідроенерго: рівень води в Каховському водосховищі, ймовірно, впав нижче 7 м

Про це йдеться в заяві пресслужби Укргідроенерго.

"За результатами вивчення фото та відеоматеріалів з БПЛА фахівцями Укргідроенерго визначено, що рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,10 м БС (Балтійської системи висот).

За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон продовжується стабільний спад. За добу рівень води знизився на 20 см. Станом на 8:00 19 червня становить 0,79 м БС.

Повідомляється, що Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над розробкою проєкту зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.