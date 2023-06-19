Укргідроенерго: рівень води в Каховському водосховищі, ймовірно, впав нижче 7 м
В Укргідроенерго показали кадри Каховського водосховища та повідомили, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у ньому міг впасти нижче 7 метрів
Про це йдеться в заяві пресслужби Укргідроенерго.
"За результатами вивчення фото та відеоматеріалів з БПЛА фахівцями Укргідроенерго визначено, що рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,10 м БС (Балтійської системи висот).
За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон продовжується стабільний спад. За добу рівень води знизився на 20 см. Станом на 8:00 19 червня становить 0,79 м БС.
Повідомляється, що Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над розробкою проєкту зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.
- 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.
- 8 червня директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що Каховське водосховище обміліло. Рівень води там становив 12,5 м – це нижче за так звану "мертву точку", нижче якої водозабір неможливий.
- 13 червня голова Укргідроенерго повідомив, що потрібно побудувати перемичку, щоб набрати Каховське водосховище водою. "Головне – встигнути до паводка: після деокупації Херсонщини Україна за 2-3 місяці побудує перемичку на Каховській ГЕС", - сказав він в ефірі Еспресо.
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