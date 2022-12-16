Укрпошта відкриває Новорічну резиденцію для дітей та дорослих

Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Нам дуже хотілося хоч трішки додати атмосферу свята. Особливо дітям, багато з яких вперше будуть зустрічати Новий рік лише з одним з батьків, не у своєму домі та, через відсутність світла - без можливості переглянути улюблені різдвяні казки. Тому з 19 грудня в наших головпоштамтах запрацює Новорічна поштова резиденція", – пише Смілянський.

Дітлахи зможуть поспілкуватися з чарівником або написати йому листа, для цього встановлена спеціальна скринька. Також проходитимуть майстер-класи та інші активності, повідомляє гендиректор.

Дорослі в Укрпошти можуть замовити подарунки з безкоштовною доставкою, привітати захисників зі святом. Вітальну листівку для ЗСУ пошта надає безплатно.

"А ще – ми можемо доставити цю листівку чи посилку навіть на 0 лінію фронту!" – наголошує Смілянський.

Резиденції будуть відкриті у всіх центральних відділеннях обласних центрів, де дозволяє ситуація, з 19 грудня і до кінця року на вихідних.

"Вірю, що наша резиденція подарує вам щасливий настрій і поверне віру у краще", – додав гендиректор.

1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонують 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною".

Згодом Укрпошта анонсувала випуск нової марки, присвячену вибуху на Кримському мосту, та 4 листопада випустила.

11 листопада Укрпошта оголосила запуск першої марки, присвяченої місту-герою Херсону. За три дні українці викупили 40% від тиражу марки, присвяченої звільненню Херсона, тож решту марок можна буде придбати офлайн лише у грудні.

Також в Укрпошті натякнули на можливий випуск марки на честь єнота, якого окупанти викрали з херсонського зоопарку.

1 грудня до Дня Збройних сил України цього року Укрпошта випустила лімітовану серію марок "Зброя Перемоги". Надрукують всього 200 тис. аркушів з шістьма марками.

15 грудня Укрпошта анонсувала передзамовлення офіційної новорічної марки, яку розпочнуть продавати у відділеннях з понеділка.

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