Укрзалізниця додала на 18 березня ще один евакуаційний потяг з Харкова
На сьогодні, 18 березня, додано ще один евакуаційний поїзд з Харкова. Він вирушить до Львова
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця додає ще один евакуаційний рейс з Харкова до Львова 18 березня. Поїзд Інтерсіті+ відправиться о 14:30", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше Укрзалізниця оголосила про низку додаткових евакуаційних потягів на 18 березня.
- Також повідомляли, що сьогодні, 18 березня в Україні запрацюють дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації населення.
- За день 17 березня із 9 гумкоридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 3810 осіб та доставлено близько 40 тонн гумдопомоги.
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