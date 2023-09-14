Укрзалізниця обирає постачальників локомотивів з Чехії, США та Франції та домовляється про оновлення Інтерсіті з Кореєю
Компанія Укрзалізниця обговорює постачання нових локомотивів з Чехії, США та Франції, а також оновлення потягів Інтерсіті з Кореєю та Японією
Про це в Медіацентрі Україна розповіла директорка міжнародних представництв ПАТ "Укрзалізниця" Олександра Василенко.
Україна має гостру потребу в нових локомотивах, бо старі вже не справляються. Укрзалізниця веде переговори та шукає варіанти співпраці, зокрема з Чехією, США та Францією. Василенко підкреслила, що для задоволення великого попиту на залізничні перевезення необхідно забезпечити максимально швидку маневровість локомотивів.
"І для цього ми розглядаємо різні варіанти – це питання в основному кредитного фінансування. І тому дуже важливо отримати конкурентні ціни. Тому процес іде не дуже швидко", – додала Василенко.
Крім того, компанія веде переговори з Кореєю щодо оновлення потягів Інтерсіті.
Читайте також: Укрзалізниця запроваджує окремі купе для жінок (експериментально): чи вирішить реформа гострі питання
"Ми розглядаємо оновлення парку потягів Інтерсіті. І тут дуже активно говоримо, звісно, з представниками Кореї, оскільки ми вже маємо певні зразки й отримали досить привабливу пропозицію. Але це питання переговорного процесу і максимальної прозорості та конкурентоздатності цих пропозицій. Тому сказати, що це буде тільки Корея, я не можу", – пояснила директорка.
Також розглядаються й пропозиції японської сторони, яка, за її словами володіє серйозною технологією швидкісного сполучення.
Укрзалізниця планує відкрити новий маршрут до Варшави
"Зараз ми намагаємося розширити кількість маршрутів до Польщі. Маємо надію, що зараз дуже швидко, можливо до кінця жовтня, але я не хочу ставити жодних дедлайнів, ми отримаємо новий потяг Львів, Рава-Руська до Варшави. Це значно полегшить і доступ пасажирів до ринку і кількість квитків", – наголосила Василенко.
За словами директорки, в Укрзалізниці обговорюють можливість відкриття маршрутів до Праги та Відня, а також відновлення – до Кишинева та Вільнюса.
- 3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.
- Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.
- 7, 8 та 9 вересня відправився у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків..
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.35
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе