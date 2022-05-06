Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 6-11 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 6-11 травня:



16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

З 6 травня Укрзалізниця відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну поїздами Укрзалізниці евакуювали 102500 тварин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb