Укрзалізниця призначила на 25 березня додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова

Про це йдеться у Telegram "Укрзалізниці".

Відомо, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ відправиться з Дніпра до Львова о 20:00. Проїзд в евакуаційних поїздах є безкоштовним. Пріоритет в посадці дається жінкам, дітям, літнім людям та особам з інвалідністю.

Раніше в Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня

Нагадаємо, на п'ятницю, 25 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Мелітополя до Запоріжжя.

Додамо, евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив 24 березня під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.

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