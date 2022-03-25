Укрзалізниця призначила на 25 березня додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова
На сьогодні, 25 березня, компанія призначила ще один евакуаційний поїзд Дніпро - Львів. Він відправиться ввечері
Про це йдеться у Telegram "Укрзалізниці".
Відомо, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ відправиться з Дніпра до Львова о 20:00. Проїзд в евакуаційних поїздах є безкоштовним. Пріоритет в посадці дається жінкам, дітям, літнім людям та особам з інвалідністю.
- Раніше в Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня
- Нагадаємо, на п'ятницю, 25 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Мелітополя до Запоріжжя.
- Додамо, евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив 24 березня під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 33.31
- Актуальне
- Важливе