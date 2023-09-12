Укрзалізниця сполучатиме Херсон з Києвом щоденно. Оновлений маршрут

Про це інформує Укрзалізниця.

"На додачу до через денного поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ — Херсон", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що вагони розпочнуть курсувати 23 вересня та стануть частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв.

Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, наступного дня у Миколаєві з 07:07 до 07:27, а прибуття у Херсон о 09:26. Зворотно по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 — 21:35, прибуття до столиці о 07:21.

Окрім щоденного сполучення з Києвом, місто матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва. Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. А назад зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи з 24 вересня.

Квитки на рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.