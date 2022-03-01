Укрзалізниця відправляє евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода

Про це повідомляють у компанії перевізника.



Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться о 20:49 №936 до Чернівців та о 22:32 №238 на Ужгород.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти готують провокацію під виглядом евакуації цивільних. Херсонців закликали не сідати в незнайомі авто та не виходити на вулицю.

Відомо, що Укрзалізниця також запустила 1 березня евакуаційний рейс з Чопа до Чехії.

Додамо, компанія з оренди житла Airbnb Inc заявила, що її некомерційна організація Airbnb.org надасть безкоштовне тимчасове житло до 100 тис. біженцям, які тікають з України.