Умов для несподіваного просування білоруських та російських військових з кордону Білорусі не існує, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що поки у Білорусі продовжується гра на істерію з метою утримання значної кількості українських військ на північному кордоні України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Вже тривалий час на території Білорусі продовжуються навчання, які були скеровані на підтримку певної готовності. Зараз ситуація дещо змінюється, але некритично. Власне, білоруська армія є призовною і бригади, які є у Білорусі, вони на сьогодні недоукомплектовані, тому зараз бачимо спробу їх поповнити. У Білорусі є чотири бригади, які при повній комплектації будуть нараховувати 12 тисяч особового складу, також є ще три бригади сил спеціальних операцій з загальною кількістю близько 9 тисяч вояк", - пояснив військовий експерт.
Сергій Згурець вважає, що період доукомплектування буде тривати щонайменше до 3-4 тижнів. Також відбувається паралельно процес перекидання десь 2 тисяч новомобіків з Росії на територію Білорусі, які зараз завантажуються у Нижньогородській області й прибудуть приблизно 20 жовтня на два білоруські полігони.
"Генштаб ЗСУ говорив, що ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, поки що там перебуває п'ять батальйонів, у кожному з них максимум по 500 військових. Тому, скоріш за все це гра на істерію, яка пов'язана, щоб ми й далі утримували значну кількість військ на північному кордоні України. Хоча там насправді лінія оборони вже підготовлена й умов для несподіваного просування білоруської армії навіть у парі з РФ не існує. Впродовж 2-4 тижнів ми маємо уважно слідкувати, що відбувається у Білорусі", - зазначив Згурець.
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