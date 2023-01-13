Про це інформує в телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області у четвер загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На Херсонщині загинув чоловік, троє українців дістали поранення внаслідок атак рашистів.

Також на території Запорізької області відомо про одну людину, в якої російські війська забрали життя.

На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів є поранений.

Крім того, двоє мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості на Харківщині.

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