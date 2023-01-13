Унаслідок бойових дій РФ за добу в Україні загинуло чотири людини, вісім отримали поранення
12 січня в Україні внаслідок воєнних дій російських військових загинуло чотири мирних жителі, вісім отримали поранення
Про це інформує в телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області у четвер загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На Херсонщині загинув чоловік, троє українців дістали поранення внаслідок атак рашистів.
Також на території Запорізької області відомо про одну людину, в якої російські війська забрали життя.
На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів є поранений.
Крім того, двоє мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості на Харківщині.
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