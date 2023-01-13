Минулої доби армія РФ 49 разів обстріляла Херсонщину, загинув мирний житель, двоє отримали поранення
12 січня російські військові 49 разів гатили по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок цього загинув мирний житель, двоє отримали поранення
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Рашисти минулої доби 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.
Зокрема обласний центр, місто Херсон, росіяни обстріляли 7 разів. Снаряди ворога влучили в приватні та багатоквартирні будинки.
12 січня внаслідок обстрілів російських військ у селищі Янтарне загинув 27-річний чоловік і постраждала 47-річна жінка.
Також повідомляється, що отримала поранення ще одна людина.
- 10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.
- У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.
- 11 січня російські окупанти гатили по місту Херсон. Зафіксовані влучання у пологовий будинок, який загорівся від ворожого снаряду. Постраждала працівниця медзакладу.
- Того ж дня російські окупанти ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Микільському Херсонської області. Внаслідок цього було поранено трьох мирних жителів.
- Загалом за 11 січня російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.
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