Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Рашисти минулої доби 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.

Зокрема обласний центр, місто Херсон, росіяни обстріляли 7 разів. Снаряди ворога влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

12 січня внаслідок обстрілів російських військ у селищі Янтарне загинув 27-річний чоловік і постраждала 47-річна жінка.

Також повідомляється, що отримала поранення ще одна людина.

10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.

У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.

11 січня російські окупанти гатили по місту Херсон. Зафіксовані влучання у пологовий будинок, який загорівся від ворожого снаряду. Постраждала працівниця медзакладу.

Того ж дня російські окупанти ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Микільському Херсонської області. Внаслідок цього було поранено трьох мирних жителів.

Загалом за 11 січня російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.