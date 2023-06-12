Про це інформує Головне управління розвідки.

Унаслідок теракту вчиненого ворогом 6 червня на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північнокримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

"Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану", - пише пресслужба.

Повідомляється, що інженери російського війська впродовж останніх декількох днів закладають вибухівку на заводській та прилеглій території, які нині працюють.

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"Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку", - пояснюють у розвідці та додають, що у випадку вибуху на заводі аміачна хмара, накриє прилеглі райони за пів години, залежно від напрямку вітру.

Під загрозою передусім тимчасово окуповані населені пункти Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.