Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла під час брифінгу в Медіацентрі України.

"Минулого тижня, коли була потужна робота була по складах боєпостачання польових, які ворог розгорнув на лівобережжі (Херсонської області, - ред.) у нас вийшло знищити до 7 складів таких. Ворог, дійсно, відчував снарядний голод", - розповіла Гуменюк.

Керівниця наголосила, що логістика ворога ускладнена та уповільнена, однак повністю не зупинена.

"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси, резерви як по боєприпасу, так і по поновленню техніки й по особовому складу, але це відбувається, не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій. Тому є такі просідання в статистиці, коли ворог дійсно втрачає можливість атакувати й кількість обстрілів, зокрема на нашій ділянці фронту зменшується аж до 30 за добу. Це відчувався снарядний голод", - підсумувала Гуменюк і додала, що згодом противник підтягнув резерви та кількість обстрілів піднялася до 90, але Сили оборони продовжують сунути РФ.