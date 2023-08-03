Унаслідок успішних українських атак кількість обстрілів противником зменшилася, - Сили оборони півдня
Ворог має певну нестачу снарядів через ефективну роботу українських бійців по російських складах з боєприпасами. Обстріли РФ стають рідшими
Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла під час брифінгу в Медіацентрі України.
"Минулого тижня, коли була потужна робота була по складах боєпостачання польових, які ворог розгорнув на лівобережжі (Херсонської області, - ред.) у нас вийшло знищити до 7 складів таких. Ворог, дійсно, відчував снарядний голод", - розповіла Гуменюк.
Керівниця наголосила, що логістика ворога ускладнена та уповільнена, однак повністю не зупинена.
"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси, резерви як по боєприпасу, так і по поновленню техніки й по особовому складу, але це відбувається, не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій. Тому є такі просідання в статистиці, коли ворог дійсно втрачає можливість атакувати й кількість обстрілів, зокрема на нашій ділянці фронту зменшується аж до 30 за добу. Це відчувався снарядний голод", - підсумувала Гуменюк і додала, що згодом противник підтягнув резерви та кількість обстрілів піднялася до 90, але Сили оборони продовжують сунути РФ.
- Вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна продовжуватиме здійснювати атаки на окупований Росією Крим і Кримський міст, який з'єднує його з материковою частиною Росії.
- 26 липня вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту у жовтні 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе