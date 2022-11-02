Уночі на підступах до Києва збили 6 "шахедів"

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Ворожі безпілотники знешкоджено силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підходах до міста.

Уночі на Дніпропетровщині сили ППО також знищили шість ворожих безпілотників "Shahed-136".

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