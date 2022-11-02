Уночі на підступах до Києва збили 6 "шахедів"
Упродовж ночі 2 листопада на підступах до столиці знищили 6 ворожих "Shahed-136"
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Ворожі безпілотники знешкоджено силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підходах до міста.
- Уночі на Дніпропетровщині сили ППО також знищили шість ворожих безпілотників "Shahed-136".
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