Уночі РФ обстріляла лікарню та будинки Херсона, - ОВА
У ніч на 23 березня російська армія атакувала центральну частину Херсона, загарбники влучили в лікарню та будинки, згоріла автівка
Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував у телеграмі.
У ніч проти 23 березня російські загарбники атакували центральну частину Херсона.
"Окупанти влучили в одну з лікарень міста. Також через ворожий обстріл постраждали домівки мирних херсонців, вщент згоріла припаркована поруч автівка", - зазначив він.
- За добу 22 березня російські війська убили двох мирних жителів Донецької області, щонайменше четверо зазнали уражень різного ступеня тяжкості.
- Тоді ж окупанти гатили у чотирьох районах по мирних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього пошкоджено храм, домівки, було загоряння трави.
- Також упродовж 22 березня російська армія гатила по Херсонщині 319 снарядами, під вогнем опинилися приватні й багатоквартирні будинки: є загиблий та двоє поранених.
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