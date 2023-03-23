Уночі РФ обстріляла лікарню та будинки Херсона, - ОВА

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував у телеграмі.

У ніч проти 23 березня російські загарбники атакували центральну частину Херсона.

"Окупанти влучили в одну з лікарень міста. Також через ворожий обстріл постраждали домівки мирних херсонців, вщент згоріла припаркована поруч автівка", - зазначив він.