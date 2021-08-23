УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
У 5-му турі УПЛ київське "Динамо" розгромно обіграло чернігівську "Десну"
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
20 серпня
"Ворскла" - "Металіст 1925" 2:0
Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)
21 серпня
"Верес" - "Минай" 1:0
Гол: Гегедош, 60
"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3
Голи: Судаков, 34, Патрік, 45+7, Соломон, 90+4
Вилучення: Білошевський, 13
"Дніпро-1" - "Рух" 2:0
Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35
22 серпня
"Маріуполь" - "Зоря" 3:4
Голи: Кулаков, 47, Світюха, 79, Микитишин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32
"Колос" - "Олександрія" 0:1
Гол: Бабогло, 51
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голи: Буяльський, 32, 57, Циганков, 37 (пен.), Завійський, 79 (авт.)
23 серпня
19:30 "Львів" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"
- 20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".
- 21 серпня донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу.
- 22 серпня в іншому матчі 5-го туру луганська "Зоря" перемогла "Маріуполь".
- У центральному матчі 5-го туру УПЛ київське "Динамо" розгромно перемогло чернігівську "Десну".
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