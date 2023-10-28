УПЛ: розклад матчів і трансляцій 12-го туру
У суботу, 28 жовтня, стартує 12-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів 11-го туру УПЛ доступні на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.
Українська Прем'єр-ліга
12-й тур
28 жовтня, субота
13:00 "Кривбас" - "Дніпро-1" (Ютуб)
15:00 "Колос" - "Динамо" (OTT)
16:00 "Зоря" - Полісся" (Уніан)
18:00 "Рух" - "Олександрія" (Ютуб, "Спорт 1", "Суспільне Спорт")
29 жовтня, неділя
13:00 "Минай" - "Верес" (Ютуб, "Спорт 1", "Суспільне Спорт")
13:00 ЛНЗ - "Оболонь" (OTT)
15:00 "Ворскла" - "Металіст 1925" (OTT)
*Матч "Чорноморець" - "Шахтар" перенесено
- 25 жовтня у перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу СК "Дніпро-1" виявився кращим за полтавську "Ворсклу".
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