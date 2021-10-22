УПЛ: розклад матчів і трансляцій 12-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 11-му турі "Шахтар" у п'ятницю, 15 жовтня, переміг у Києві "Зорю" з рахунком 6:1. "Динамо" наступного дня розгромило у гостях "Львів" - 4:1.

Кияни мають 29 очок та зберігають лідерство. У "Шахтаря" на 3 пункти менше та друга позиція в турнірній таблиці.

У трійці лідерів з 24 балами також перебуває "Ворскла", яка 17 жовтня переграла у гостях "Олександрію" - 2:1.



Заключний матч 11-го туру був зіграний 18 жовтня. "Верес" в гостях переграв "Чорноморець" (1:0).



Після 11-ти матчів "Чорноморець" з 6 балами займає передостаннє місце в таблиці. У "Вереса" дев'ята позиція і 15 очок.

Чемпіонат України

12-й тур



22 жовтня



17:00 "Десна" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Металіст 1925" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 2"

23 жовтня



14:00 "Верес" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Ворскла" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Чорноморець" - "Львів". Трансляція - "Футбол 2"

24 жовтня



14:00 "Рух" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Динамо" - "Дніпро-1". Трансляція - "2+2"

19:30 "Зоря" - "Колос". Трансляція - УНІАН

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