УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 14-му турі 6 листопада "Динамо" несподівано поступилося у Києві "Ворсклі" - 1:2. Осічкою чинного чемпіона скористався "Шахтар", який 7 листопада переграв у гостях "Колос" - 3:1.

Донеччани набрали 35 очок та за додатковими показниками вийшли на перше місце. Кияни також мають 35 пунктів та йдуть другими. Третє місце займає "Зоря", у якої 29 балів. Далі розташувалися "Ворскла" та "Дніпро-1", які мають по 28 балів.



Чемпіонат України з футболу



15-й тур



19 листопада



19:30 "Чорноморець" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"



20 листопада



14:00 "Львів" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Шахтар" - "Рух". Трансляція - "Футбол 2"



19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія". Трансляція - УНІАН



21 листопада



14:00 "Минай" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Ворскла" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Десна" - "Колос". Трансляція - "Футбол 1"



22 листопада



19:30 "Верес" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"





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