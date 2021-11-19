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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу

19 листопада, 2021 п'ятниця
08:00
Спорт "Маріуполь" - "Динамо"

Сьогодні, 19 листопада, "Динамо" і "Чорноморець" зіграють у першому матчі 15-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 14-му турі 6 листопада "Динамо" несподівано поступилося у Києві "Ворсклі" - 1:2. Осічкою чинного чемпіона скористався "Шахтар", який 7 листопада переграв у гостях "Колос" - 3:1. 

Донеччани набрали 35 очок та за додатковими показниками вийшли на перше місце. Кияни також мають 35 пунктів та йдуть другими. Третє місце займає "Зоря", у якої 29 балів. Далі розташувалися "Ворскла" та "Дніпро-1", які мають по 28 балів.  

Чемпіонат України з футболу

15-й тур

19 листопада

19:30 "Чорноморець" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"

20 листопада

14:00 "Львів" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Шахтар" - "Рух". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія". Трансляція - УНІАН

21 листопада

14:00 "Минай" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Колос". Трансляція - "Футбол 1"

22 листопада

19:30 "Верес" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

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