УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 19 листопада, "Динамо" і "Чорноморець" зіграють у першому матчі 15-го туру УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 14-му турі 6 листопада "Динамо" несподівано поступилося у Києві "Ворсклі" - 1:2. Осічкою чинного чемпіона скористався "Шахтар", який 7 листопада переграв у гостях "Колос" - 3:1.
Донеччани набрали 35 очок та за додатковими показниками вийшли на перше місце. Кияни також мають 35 пунктів та йдуть другими. Третє місце займає "Зоря", у якої 29 балів. Далі розташувалися "Ворскла" та "Дніпро-1", які мають по 28 балів.
Чемпіонат України з футболу
15-й тур
19 листопада
19:30 "Чорноморець" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"
20 листопада
14:00 "Львів" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Шахтар" - "Рух". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія". Трансляція - УНІАН
21 листопада
14:00 "Минай" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Колос". Трансляція - "Футбол 1"
22 листопада
19:30 "Верес" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 6 листопада "Ворскла" у Києві у меншості переграла "Динамо".
- 7 листопада "Шахтар" переміг "Колос" та вийшов на перше місце в турнірній таблиці.
- У Запоріжжі "Зоря" здолала "Верес" та вийшла на третє місце.
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