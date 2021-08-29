УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 6-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" у 6-му турі розгромило "Колос" з рахунком 7:0. Кияни набрали 16 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" через нічию з "Минаєм" 1:1 збільшив відставання від динамівців до 3 пунктів. Також 13 балів має "Дніпро-1", який здолав "Металіст 1925" - 2:1.





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