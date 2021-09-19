УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 8-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кияни у 8-му турі перемогли на своєму полі "Олександрію" - 1:0, набрали 22 очка та залишилися на першому місці. "Шахтар" розгромив "Маріуполь" 5:0 та відстає від динамівців на 3 пункти.

У "Десни" та "Дніпра-1" по 16 балів. "Ворскла" з 15 очками - п'ята.





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