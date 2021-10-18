УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу
Після 11-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" очолює турнірну таблиці, "Шахтар" залишився на другій позиції, а "Ворскла" - третя
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 11-му турі "Шахтар" у п'ятницю, 15 жовтня, переміг у Києві "Зорю" з рахунком 6:1. "Динамо" наступного дня розгромило у гостях "Львів" - 4:1.
Кияни мають 29 очок та зберігають лідерство. У "Шахтаря" на 3 пункти менше та друга позиція в турнірній таблиці.
У трійці лідерів з 24 балами також перебуває "Ворскла", яка 17 жовтня переграла у гостях "Олександрію" - 2:1.
Заключний матч 11-го туру був зіграний сьогодні, 18 жовтня. "Верес" в гостях переграв "Чорноморець" (1:0).
Після 11-ти матчів "Чорноморець" з 6 балами займає передостаннє місце в таблиці. У "Вереса" дев'ята позиція і 15 очок.
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
- Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.
- Крім цього, "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос".
- 17 жовтня "Минай" зіграв вдома внічию з "Десною" у першому матчі під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова.
- Тим часом у неділю, "Ворскла" переграла у гостях "Олександрію" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
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