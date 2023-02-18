Упродовж доби ЗСУ ліквідували 1010 загарбників, 5 танків та 2 засоби ППО
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 142 270 військових, 3303 танки, 243 засоби ППО та 298 літаків
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3303 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13)
- артилерійських систем – 2326 (+4)
- РСЗВ – 469 (+2)
- засобів ППО ‒ 243 (+2)
- літаків – 298 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3)
- крилатих ракет ‒ 871 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 223 (+2).
- Нагадаємо, як свідчать дані Білого дому, загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені.
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