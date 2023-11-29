Уряд Фіцо ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт агропродукції з України

Про це повідомляє Novinky.cz.

Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Словаччини Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України підлягатиме митному закриттю. На практиці це означає, що відправлення будуть опломбовані.

Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна пригрозила сусідам позовом до СОТ. Своєю чергою міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив, що Братислава готова переглянути заборону, якщо пропозиції Києва виявляться ефективними у контролі за експортом.