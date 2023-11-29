Уряд Фіцо ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт агропродукції з України
Уряд Словаччини на засіданні 29 листопада ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилити правила транзиту
Про це повідомляє Novinky.cz.
Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.
Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Словаччини Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України підлягатиме митному закриттю. На практиці це означає, що відправлення будуть опломбовані.
Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.
Що відомо про заборону на імпорт зерна
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
Україна пригрозила сусідам позовом до СОТ. Своєю чергою міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив, що Братислава готова переглянути заборону, якщо пропозиції Києва виявляться ефективними у контролі за експортом.
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