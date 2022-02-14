Уряд Німеччини назвав Нормандський формат "дуже живим"
Речниця уряду Німеччини Крістіане Гоффманн заявила, що Нормандський формат за участю України, РФ, Німеччини та Франції, "дуже живий"
Про це пише Укрінформ.
"Так, у будь-якому випадку цей формат, я би навіть сказала, є дуже живим. Чітке "так", дуже живим", - розповіла Крістіане Гоффманн.
Вона додала, що під час зустрічі нормандських радників у Берліні наступну зустріч запланували на березень.
- 10 лютого українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату. Після зустрічі Андрій Єрмак заявив, що політичні радники Нормандського формату не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.
- DPA повідомило, що наступну зустріч радників Нормандської четвірки запланували на березень.
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