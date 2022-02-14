Уряд Німеччини назвав Нормандський формат "дуже живим"

Про це пише Укрінформ.



"Так, у будь-якому випадку цей формат, я би навіть сказала, є дуже живим. Чітке "так", дуже живим", - розповіла Крістіане Гоффманн.



Вона додала, що під час зустрічі нормандських радників у Берліні наступну зустріч запланували на березень.

10 лютого українська делегація прилетіла на переговори радників лідерів Нормандського формату. Після зустрічі Андрій Єрмак заявив, що політичні радники Нормандського формату не змогли дійти до спільного документу, але налаштовані на діалог.

DPA повідомило, що наступну зустріч радників Нормандської четвірки запланували на березень.

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