Уряд погодив звільнення дружини Хомчака Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Коваленко є дружиною ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.



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Вона очолювала Чернігівську ОДА з жовтня 2020 року. До цього вона була нардепкою від “Слуги народу”, а також заступницею голови Офісу президента.