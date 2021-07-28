Уряд погодив звільнення дружини Хомчака Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА
Кабінет міністрів погодив звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Коваленко є дружиною ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
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Вона очолювала Чернігівську ОДА з жовтня 2020 року. До цього вона була нардепкою від “Слуги народу”, а також заступницею голови Офісу президента.
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