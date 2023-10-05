Уряд призначив довічні стипендії 118 науково-педагогічним працівникам, серед них - батько Зеленського
Кабінет міністрів призначив довічну стипендію за видатні заслуги у вищій освіті 118 науково-педагогічним працівникам. Серед них також Олександр Зеленський - батько президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляє Кабінет міністрів України.
У документі сказано, що довічна стипендія призначається за "видатні заслуги у сфері вищої освіти" науково-педагогічним працівникам.
Виплати відбуватимуться у межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Стипендія призначається в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, її будуть виплачувати навіть якщо стипендіат звільниться із закладу освіти.
Довідка. Олександр Зеленський є українським вченим у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наук, професор. З 1995 року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.
2003 року захистив докторську дисертацію за темою "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар’єром” у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету зі спеціальності "Маркшейдерія".
- У 2021 році Уряд прийняв постанову про довічні стипендії українцям, які рятували євреїв у роки Голокосту.
- У серпні 2023 року Зеленський і перша леді Олена Зеленська нагородили українців відзнакою "Національна легенда" у День Прапора. Глава держави сказав, що це вдячність людям за їхню відданість.
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