Уряд призначив довічні стипендії 118 науково-педагогічним працівникам, серед них - батько Зеленського

Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

У документі сказано, що довічна стипендія призначається за "видатні заслуги у сфері вищої освіти" науково-педагогічним працівникам.

Виплати відбуватимуться у межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стипендія призначається в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, її будуть виплачувати навіть якщо стипендіат звільниться із закладу освіти.

Довідка. Олександр Зеленський є українським вченим у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наук, професор. З 1995 року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

2003 року захистив докторську дисертацію за темою "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар’єром” у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету зі спеціальності "Маркшейдерія".