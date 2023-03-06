Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні", - сказав Паєтт.

Окрім цього, також за його словами, він "має всі підстави очікувати", що після перемоги у війні Україна відновить позиції великого експортера енергії.

"Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був тут у грудні, "відбудувати на краще"", - зазначив він.