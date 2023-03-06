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Уряд США попросив Конгрес виділити додатково $250 млн на енергообладнання для України

6 березня, 2023 понедiлок
17:46
Економіка на фото: енергообладнання

Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення додатково 250 мільйонів доларів на нові трансформатори та енергообладнання для України

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні", - сказав Паєтт.

Окрім цього, також за його словами, він "має всі підстави очікувати", що після перемоги у війні Україна відновить позиції великого експортера енергії.

"Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був тут у грудні, "відбудувати на краще"", - зазначив він. 

  • Нагадаємо, пакет військової допомоги США Україні було оголошено 24 лютого – у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ. У пакеті на загальну суму 2 мільярди доларів містяться додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.
  • Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 30 мільярдів доларів.
  • Сполучені Штати в п'ятницю, 3 березня, оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні в $400 млн, що складатиметься переважно з боєприпасів.
війна з Росією
Енергія
США
допомога Україні
допомога США Україні
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