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Уряд цього тижня виділив 518 мільярдів на оборону та затвердив план дій до кінця 2023 року

19 березня, 2023 неділя
17:36
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Український уряд цього тижня виділив 518 млрд грн на оборону та затвердив план дій на 2023

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у facebook, підбиваючи підсумки тижня.

"Уряд схвалив законопроєкт, який дає додатково 518 млрд грн на безпеку та оборону. Ці кошти підуть насамперед на виплати військовим, на закупівлю техніки та обладнання. Також ще на 19 млрд грн збільшили резервний фонд державного бюджету. Посилюємо нашу армію та наближаємо перемогу", - наголосив Шмигаль.

Окрім цього, також було затверджено План дій Уряду на 2023 рік, що містить понад 500 завдань. У пріоритеті: безпека та оборона, інтеграція в ЄС та НАТО, енергетична безпека, відновлення України, макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу, соціальна та ветеранська політика.

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Додається, що серед важливих напрямків роботи буде забезпечення якісної освіти, продовження децентралізації, реформа державного управління, захист здоров’я українців та захист довкілля.

"Продовжуємо дерегуляцію. Уряд скасував низку регуляторних інструментів. Зокрема, у сфері інтелектуальної власності, в галузі утилізації відходів, в галузі виробництва біопалива та у сфері імпорту цукру. Продовжуємо будувати вільне регуляторне середовище та усувати бар’єри для підприємців", - зазначив Шмигаль.

  • 17 березня повідомлялося, що словацький кабінет міністрів схвалив передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні.
  • Також 17 березня Україна разом із міжнародними партнерами докладає всіх зусиль задля продовження дії "зернової угоди" на 120 днів, а не на 60, як того хоче Росія.
Україна
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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