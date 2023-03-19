Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у facebook, підбиваючи підсумки тижня.

"Уряд схвалив законопроєкт, який дає додатково 518 млрд грн на безпеку та оборону. Ці кошти підуть насамперед на виплати військовим, на закупівлю техніки та обладнання. Також ще на 19 млрд грн збільшили резервний фонд державного бюджету. Посилюємо нашу армію та наближаємо перемогу", - наголосив Шмигаль.

Окрім цього, також було затверджено План дій Уряду на 2023 рік, що містить понад 500 завдань. У пріоритеті: безпека та оборона, інтеграція в ЄС та НАТО, енергетична безпека, відновлення України, макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу, соціальна та ветеранська політика.

Читайте також: Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти та Мінпромисловості

Додається, що серед важливих напрямків роботи буде забезпечення якісної освіти, продовження децентралізації, реформа державного управління, захист здоров’я українців та захист довкілля.

"Продовжуємо дерегуляцію. Уряд скасував низку регуляторних інструментів. Зокрема, у сфері інтелектуальної власності, в галузі утилізації відходів, в галузі виробництва біопалива та у сфері імпорту цукру. Продовжуємо будувати вільне регуляторне середовище та усувати бар’єри для підприємців", - зазначив Шмигаль.