Уряд збільшив кількість бюджетних місць для медиків та соцпрацівників у вишах
Кабмін у вівторок, 11 липня, збільшив державне замовлення для підготовки медиків і соцпрацівників на 2023 рік: кількість бюджетних місць зросте на понад тисячу
Про це Шмигаль написав у telegram.
Він зазначив, що при затвердженні держзамовлення на підготовку фахівців у 2023 році, уряд врахував потребу України у більшій кількості реабілітологів, психологів та соціальних працівників.
"Для Міністерства охорони здоров’я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад тисячу. Так само збільшуємо й бюджетні місця для набору соціальних працівників. Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких Україна потребує зараз і потребуватиме у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я додали, що цьогоріч у медичних університетах, які підпорядковані МОЗ, обсяг держзамовлення збільшили на 1005 майбутніх фізіотерапевтів, ерготерапевтів та ще 40 лікарів-психологів. Також 600 державних місць додали для спеціальностей "Психологія", "Терапія та реабілітація", "Соціальна робота".
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