Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку України, - Шмигаль про зниження цін на преміальне паливо

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.



"Сьогодні Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку. Прийнято постанову, яка регламентує, що ціна на так зване "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни. Важливо, що сьогоднішня ціна дозволяє паливним компаніям отримувати справедливу маржу, а значить продовжувати працювати", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.





Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що ціни на пальне в Україні знизились завдяки законопроєкту про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

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