Про це повідомляє видання АР.

Про звільнення оголосили міністр закордонних справ Іван Корчок, міністерка юстиції Марія Колікова та міністр освіти Браніслав Ґрьонінґ після того, як минулого тижня пішов у відставку міністр економіки і лідер "Свободи і солідарності" Ріхард Сулік.

Повідомляється, що політсила Суліка заявила, що не хоче залишатися в урядовій коаліції через незгоду з діями міністра фінансів Ігоря Матовича - лідера популістської партії "Звичайні люди і прості громадяни", яка здобула більшість на виборах 2020 року.

Матович був прем’єр-міністром, але після коаліційної сварки у 2021 році, коли його уряд придбав російську вакцину проти коронавірусу, погодився віддати свою посаду Геґеру в обмін на його крісло міністра фінансів.

Незгода між Матовичем і Суліком стосувалася таких питань, як боротьба зі зростанням інфляції, викликаним збільшення цін на енергоносії через вторгнення Росії в Україну.

Зрештою Сулік висунув ультиматум прем’єру Геґеру: в разі, якщо Матовича не буде звільнено з уряду, всі четверо міністрів від "Свободи і солідарності" подадуть у відставку. Геґер пропонував компроміс, який передбачав відставку міністра фінансів, але він так і не був реалізований.

Сам словацький прем’єр сказав, що найближчим часом внесе нові кандидатури на посади в уряді президентці Зузані Чапутовій, але відмовився розкривати подробиці.

23 серпня стало відомо, що Словаччина продовжуватиме надавати Україні економічну та військову підтримку, зокрема, передасть 30 бойових машин піхоти.

Станом на 27 серпня було відомо, що Словаччина розглядає можливість відправлення літаків МіГ-29 в Україну.

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