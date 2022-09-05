Урядова коаліція прем’єра Словаччини Едуарда Геґера втратила парламентську більшість
Кабінет прем’єра Едуарда Геґера втратив парламентську більшість після того, як чотири міністри уряду Словаччини від партії "Свобода і солідарність" подали у відставку через незгоду з дією коаліції
Про це повідомляє видання АР.
Про звільнення оголосили міністр закордонних справ Іван Корчок, міністерка юстиції Марія Колікова та міністр освіти Браніслав Ґрьонінґ після того, як минулого тижня пішов у відставку міністр економіки і лідер "Свободи і солідарності" Ріхард Сулік.
Повідомляється, що політсила Суліка заявила, що не хоче залишатися в урядовій коаліції через незгоду з діями міністра фінансів Ігоря Матовича - лідера популістської партії "Звичайні люди і прості громадяни", яка здобула більшість на виборах 2020 року.
Матович був прем’єр-міністром, але після коаліційної сварки у 2021 році, коли його уряд придбав російську вакцину проти коронавірусу, погодився віддати свою посаду Геґеру в обмін на його крісло міністра фінансів.
Незгода між Матовичем і Суліком стосувалася таких питань, як боротьба зі зростанням інфляції, викликаним збільшення цін на енергоносії через вторгнення Росії в Україну.
Зрештою Сулік висунув ультиматум прем’єру Геґеру: в разі, якщо Матовича не буде звільнено з уряду, всі четверо міністрів від "Свободи і солідарності" подадуть у відставку. Геґер пропонував компроміс, який передбачав відставку міністра фінансів, але він так і не був реалізований.
Сам словацький прем’єр сказав, що найближчим часом внесе нові кандидатури на посади в уряді президентці Зузані Чапутовій, але відмовився розкривати подробиці.
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