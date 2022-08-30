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Усе для контрнаступу: Порошенко передав чергову партію техніки на фронт

30 серпня, 2022 вiвторок
15:28
Суспільство

Петро Порошенко передав чергову партію техніки для бійців, які зараз на передовій

Про це Порошенко написав на своїй facebook-сторінці.

Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерна техніка, шоломи, придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа Громад", відправляються в одну з бригад.

"Чим зараз живе Україна? Одним словом – контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил", – наголосив п’ятий президент.

Він зауважив, що допомога українському війську нині є надзвичайно актуальною і важливою.

"Ми багато не говоримо. Не говоримо, хто наступає, де наступають. Не говоримо, які просування щодня демонструють Збройні Сили, але знаємо – перемога буде точно за нами. Жодного дня у нас не відбувається без того, щоб передати допомогу в армію", – наголосив Порошенко.

"Сьогодні я маю велику честь допомогти справжнім воїнам. Ми не називаємо бригаду. Новенький L200 ми презентуємо цій бригаді для наступу. Олексію вручаємо ключі. Генератори, радіостанції Motorola, сервери, шоломи. Це звичайна, буденна, щоденна робота. І маленьке свято для наших солдатів", – додав Петро Порошенко.

Відомий блогер, ветеран АТО Олексій Петров, який знову пішов на фронт, подякував за техніку для побратимів. 

"Техніка – це перш за все врятовані життя. Про зв’язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам. Дякуємо і чекаємо вас у гості", – сказав Олексій Петров. 

На це Петро Порошенко відповів, що ми чекаємо Олексія з перемогою.

Напередодні Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робота використовуватимуть парамедики батальйону "Госпітальєри". Такі військові машини стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Уперше ця бойова техніка з’явилася в Україні.

Із 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

  • Нещодавно п’ятий Президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА вже надійшов у війська.
  • Один з батальйонів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel. У Великій Британії законтрактовані понад дві сотні вантажівок Leyland DAF, перші партії вантажівок вже надійшли у бригади на передову. 

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