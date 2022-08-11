Про це повідомив Петро Порошенко, який особисто передав їх десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Українські бійці під час прийому техніки не приховують емоцій.

"Я думаю, це надія на успішне майбутнє. На перемогу над загарбниками. Ця машина буде сприяти нашій перемозі", – говорять хлопці.

"Видно, що нова, все новеньке. Ще непривично до такої техніки. Але будемо пробувати, їздити і перемагати", – наголошують десантники.

"Якщо вона нам допоможе вигнати окупанта з нашої землі, то будемо всі голосувати за Петра Олексійовича", – говорить боєць.

Як повідомив Порошенко, ця партія бронемашин дозволила укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро. П’ятий Президент переконаний: зараз всі мають об’єднати зусилля для контрнаступу і перемоги.

"Це було передано безпосередньо найкращим десантникам 79-ї бригади", – зазначив Порошенко.

"У нас, на жаль, є і втрати. У нас вибивається техніка. І коли на сьогоднішній день "пустий" батальйон повністю укомплектовується нашою командою бронетехнікою, це круто! Це ви круті. Тому що ми з вами це зробили", – подякував Порошенко всім небайдужим українцям, які донатили на ці машини.

Як раніше розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Порошенко також анонсував нові контракти на закупівлю гусеничної бронетехніки.

З 24 лютого на потреби армії структури Порошенка спрямували понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb