Усик зізнався, з ким хоче боксувати за титул абсолютного чемпіона світу після повторного бою з Джошуа
Українець Олександр Усик зізнався, що в разі повторної перемоги над Ентоні Джошуа, він готовий битись за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє DAZN.
За словами Усика, він неодмінно буде дивитись бій Ф'юрі - Вайлдер.
"Я обов'язково подивлюся цей бій. Я не думаю надто багато про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не списуйте Вайлдера з рахунків, так як у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу. Я готовий битись з будь-яким суперником, який буде утримувати останній пояс. Мені без різниці, буде це Вайлдер або Ф'юрі", - сказав Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі. 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) він захищатиме пояс у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.
- 30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.
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