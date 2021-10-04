Усик зізнався, з ким хоче боксувати за титул абсолютного чемпіона світу після повторного бою з Джошуа

Про це повідомляє DAZN.



За словами Усика, він неодмінно буде дивитись бій Ф'юрі - Вайлдер.



"Я обов'язково подивлюся цей бій. Я не думаю надто багато про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не списуйте Вайлдера з рахунків, так як у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу. Я готовий битись з будь-яким суперником, який буде утримувати останній пояс. Мені без різниці, буде це Вайлдер або Ф'юрі", - сказав Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі. 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) він захищатиме пояс у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.