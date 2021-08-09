"Усіх не перевішаєш": Лукашенко прокоментував загибель Шишова у Києві

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав на конференції, передає "Укрінформ".



"Аж до високого рівня людей (в Україні - ред.) почали кивати на Білорусь (у зв'язку зі смертю Шишова - ред.). Треба розбиратися. А якщо ви нам дорікнули - факти на стіл: коли був там Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив ... Вчинили злочин у вас на території. Ви взяли цю людину до себе - ви за неї несете відповідальність", - сказав Лукашенко.



Читайте також: Загибель Шишова: Грозєв заявив, що серед білоруських емігрантів у Києві є агенти ФСБ

Лукашенко зазначив, що ніхто з Білорусі не йшов би вішати політемігранта.



"Повісили одного - завтра буде такий інший, усіх не перевішаєш", - додав він.

Лукашенко також заявив, що Шишова «підтримували спецслужби України», він «повісився або його повісили» на території України, тому Україна повинна розслідувати його смерть і надати Білорусі «відповідь, хто повісив і як повісив громадянина Білорусі».