"Усіх не перевішаєш": Лукашенко прокоментував загибель Шишова у Києві
9 серпня у Мінську самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що Україна повинна розібратися, як він "з мотузкою" потрапив до Києва та повісив білоруського активіста Віталія Шишова
Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав на конференції, передає "Укрінформ".
"Аж до високого рівня людей (в Україні - ред.) почали кивати на Білорусь (у зв'язку зі смертю Шишова - ред.). Треба розбиратися. А якщо ви нам дорікнули - факти на стіл: коли був там Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив ... Вчинили злочин у вас на території. Ви взяли цю людину до себе - ви за неї несете відповідальність", - сказав Лукашенко.
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Лукашенко зазначив, що ніхто з Білорусі не йшов би вішати політемігранта.
"Повісили одного - завтра буде такий інший, усіх не перевішаєш", - додав він.
Лукашенко також заявив, що Шишова «підтримували спецслужби України», він «повісився або його повісили» на території України, тому Україна повинна розслідувати його смерть і надати Білорусі «відповідь, хто повісив і як повісив громадянина Білорусі».
- Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
- 3 серпня його знайшли повішеним у парку.
- У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.
- Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство
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