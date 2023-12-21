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Узимку буде важко уникнути контактних боїв, - військовий ЗСУ Барна про штурмові дії РФ

21 грудня, 2023 четвер
11:31
Війна з Росією ЗСУ

Окупанти активізувалися по всій лінії фронту та ведуть активні м'ясні штурми. Узимку буде важко уникнути контактних боїв

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Степан Барна в етері телеканалу "Еспресо".

"Зима - дуже складний період для військового. Потрібно готуватися до того, що ворог буде вдаватися до штурмових дій із застосуванням техніки, як на інших напрямках. Росіяни під'їжджають цілими групами на техніці, гуртують групу з 400 осіб і починають здійснювати штурмові дії. Тоді дуже важко уникнути так званих контактних боїв", - повідомив він.

За словами військового, коли відбувається потепління, важко знаходитися в окопі. Проїхати на позицію немає можливості, але це зупиняє штурмові дії ворога, які активізувалися сьогодні по всій лінії фронту.

"Штурмові дії противника активізувалися не тільки на Куп'янському і Авдіївському напрямку. Така активізація відбулась впродовж останніх двох тижнів по всьому напрямку, зокрема й там, де знаходиться 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс". Ворог концентрує певні зусилля, людський ресурс, техніку, достатньо інтенсивно працює авіація. М'ясні штурми зараз достатньо активні. На жаль, з нашої сторони не завжди достатньо застосовуються засоби ураження, артилерія, авіація або FPV-дрони, які можуть зупиняти подібні штуми. Але очевидно, вони мають місце і ворог несе великі втрати", - зазначив він.

Мета росіян - розтягнути Сили оборони України вздовж кордону, щоб активізувати свої наступальні дії, ймовірно, на Авдіївському або Куп'янському напрямку, зауважив Барна.

"Окупанти хочуть, щоб Сили оборони мінімізували фактор пересування сил допомоги для наших формувань, які знаходяться на цих напрямках", - додав він.

  • Впродовж доби 17 грудня на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ
  • 18 грудня пресцентр Генерального штабу ЗСУ повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
  • Також начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш переконаний, що російські окупаційні війська не зможуть захопити місто навіть до президентських виборів у РФ.
  • 19 грудня спікер пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти почали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою, але до атак вони залучають більшу кількість піхоти та техніки.
  • 21 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
Військові новини
Куп'янськ
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