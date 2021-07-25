В Алушті окупанти заборонили виступати вуличним музикам

На думку окупантів, музиканти створюють загрозу поширення COVID-19, збираючи навколо себе багато глядачів, передає Еспресо.TV.



"Так звана "міська влада" Алушти пояснила, що на даний час діє "указ" підконтрольного РФ "глави" Криму Сергій Аксьонова, в якому прописана заборона на проведення в Алушті культурно-масових заходів. Тому виступи вуличних артистів і заборонили", - описує ситуацію портал АРК.



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Слід наголосити, що після анексії півострова росіяни впровадили там нові жорсткі економічні правила для млаого бізнесу й самозайнятих осіб. До прикладу, від кожного, хто здає власне житло відпочивальникам, не залежно від обсягів такої діяльності стали вимагати сплати податків до держбюджету РФ. Для виявлення таких осіб на вході до контролюючих та правоохоронних органів розміщено скриньки "звернень громадян".





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