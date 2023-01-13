В Анкарі відбувся третій раунд переговорів із РФ про обмін полоненими

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Протягом більше 2-х годин обговорили гуманітарні питання. Зокрема, ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників", - написав він.

За його даними, серед цивільних заручників є такі категорії:

158 людей, затриманих Росією з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території окупованого Криму,

затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини);

цивільні заручники, які РФ затримала і затримує на територіях, які тимчасово перебували чи перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. Це понад 20 тис. людей.

"Під час спілкування домовилися, що РФ на підставі Женевських Конвенцій розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців", - написав Лубінець.

Лубінець нагадав, що 13 січня президент Туреччини Ердоган має намір поспілкуватися з лідером РФ Путіним, а 14 січня розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським про відкриття гуманітарного коридору, зокрема для обміну пораненими та цивільними.

11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців.

Раніше у Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського, яка включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.

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