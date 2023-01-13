В Анкарі відбувся третій раунд переговорів із РФ про обмін полоненими
У Туреччині 12 січня відбувся третій раунд переговорів між Україною та РФ про обмін військовополоненими та звільнення цивільних заручників
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Протягом більше 2-х годин обговорили гуманітарні питання. Зокрема, ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників", - написав він.
За його даними, серед цивільних заручників є такі категорії:
- 158 людей, затриманих Росією з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території окупованого Криму,
- затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини);
- цивільні заручники, які РФ затримала і затримує на територіях, які тимчасово перебували чи перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. Це понад 20 тис. людей.
"Під час спілкування домовилися, що РФ на підставі Женевських Конвенцій розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців", - написав Лубінець.
Лубінець нагадав, що 13 січня президент Туреччини Ердоган має намір поспілкуватися з лідером РФ Путіним, а 14 січня розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським про відкриття гуманітарного коридору, зокрема для обміну пораненими та цивільними.
- 11 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повернення з полону РФ українців.
- Раніше у Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського, яка включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе