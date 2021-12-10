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В Австралії розпочнуть вакцинацію від коронавірусу дітей віком 5-11 років

10 грудня, 2021 п'ятниця
10:51
Світ вакцинація дітей

Від 10 січня в Австралії дозволять робити щеплення від коронавірусу дітям від 5 до 11 років

Про це пише Reuters.

"Це буде приємною новиною для мільйонів сімей по всій країні, які хочуть мати можливість вакцинувати своїх дітей", - повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Дослідивши клінічну інформацію з Канади, австралійська консультативна група з вакцинації рекомендувала робити восьмитижневий проміжок між двома дозами. У випадку спалаху коронавірусу його можна зменшити до трьох тижнів.

Спочатку дітей 5-11 років щеплюватимуть препаратом Pfizer. Також регулювальні органи допускають використання вакцини Moderna.

В Австралії обома дозами щеплені 90% населення віком від 16 років. Серед дітей 12-15 років повністю імунізовані близько 70%.

  • Нагадаємо, раніше вакцинувати від коронавірусу дітей 5-11 років дозволив Ізраїль.

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