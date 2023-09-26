В ДПСУ розʼяснили, який вид відповідальності чекатиме на військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Законодавством України передбачено відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Тому в разі, якщо особи в незаконний спосіб залишили межі України, в першу чергу мова йде про тих громадян, спроби яких перетнути кордон вдались поза межами пунктів пропуску, то вони будуть притягнуті до відповідальності. Це відбуватиметься відразу після їх повернення до країни. В першу чергу для них передбачається адміністративна відповідальність", - пояснив Демченко.



Речник наголосив, що громадян причетних до організації незаконного перетину кордону також притягнуть до відповідальності.



"Звісно, що наші оперативні співробітники та інші правоохоронні органи будуть залучатись для того, щоб встановлювати схеми, за якими громадяни незаконно залишили межі України. Це потрібно для того, щоб притягнути до відповідальності осіб, які сприяли нелегальному перетину кордону і за це передбачена вже більше карна відповідальність. Хочу наголосити, що виїзд громадян через пункти пропуску здійснюється відповідно до правил та умов, які затверджені в постанові уряду номер 57", - додав він.

1 вересня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.

Водночас низка країн заявили, що не видаватимуть Україні ухилянтів. Так, наприклад, Чехія повідомила, що масово не видаватиме Україні чоловіків, які втекли від мобілізації. Однак Київ може подати запит на екстрадицію конкретної особи.

26 вересня речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, притягнуть до відповідальності після повернення в Україну