Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В Енергодарі немає укриттів на випадок інциденту на ЗАЕС, - мер

В Енергодарі немає укриттів на випадок інциденту на ЗАЕС, - мер

2 липня, 2023 неділя
21:58
Війна з Росією Енергодар, ЗАЕС

У випадках ядерного та реактивного інциденту в Енергодарі не передбачається використання укриттів, але буде повна евакуація місцевих жителів

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, пише Українське Радіо.

Зазначається, що у місті не було проєктно передбачено, що ЗАЕС може бути атакована військовим шляхом. У Енергодарі не завбачено укриттів у підвальних приміщеннях. Але зараз цю ситуацію змінити неможливо у зв’язку з військовими діями та окупацією.

"У будь-яких випадках ядерного та радіаційного характеру на станції, які передбачені в регламентах та інструкціях, місто Енергодар є категорійним. Воно не передбачає укриттів, а передбачає повну евакуацію з міста відповідно до рози вітрів, погодних умов, які будуть на той час. Укриття є тільки в промислових приміщеннях на атомній, тепловій станції, заводах, поряд розташованих", - сказав Орлов. 

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

1 липня в Інституті вивчення війни оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС. Аналітики стверджують, що російська армія малоймовірно може вдатися до теракту на Запорізькій АЕС, проте досвід підриву Каховської ГЕС може показати зворотне.

Україна
російська армія
окуповані території
Енергодар
Запорізька АЕС
Читайте також:
путін
30 червня, 2023 п'ятниця
Путін думає про негайне переобрання, заколот ПВК Вагнера міг бути елементом процесу, - політолог Цибулько
1 липня, 2023 субота
Відтепер пораненим бійцям не потрібно повертатися у частину для оформлення відпустки
30 червня, 2023 п'ятниця
На Бахмутському напрямку ЗСУ протистоїть потужне вороже угруповання кількістю до 50 тис. військових, - Череватий
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 липня
22:10
ЗАЕС
Частина фахівців "Росатому" виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара
21:59
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
До України піде капітал, як тільки тут будуть стабільні та передбачувані умови в економіці, - Жеваго
21:32
ПВК Вагнера
ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
21:20
Оксана Забужко
Забужко пояснила, чому дала дозвіл на публікацію своїх творів російською
21:12
вступна кампанія
Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія
20:59
Будинок мера Л'Ай-ле-Роз після нападу
Погроми у Франції: будинок мера одного з передмість Парижу намагалися підпалити, постраждали його дружина й дитина
20:58
Європа планує вийти з ядерної угоди з Іраном, - ЗМІ
20:55
З важкими боями ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Маляр
20:39
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Все, на що скаржиться малий і великий бізнес, крім війни - це некомпетентні дії держави, - Жеваго
20:24
змія
У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона
20:20
Оновлено
там співають пісню Лепса
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
20:08
OPINION
Юлія Бориско
Любов вміє просити вибачення. Егоїзм — ні
19:59
Оновлено
Олександр Хижняк
Україна здобула 41 нагороду: Який вигляд має підсумковий медальний залік Європейських ігор-2023
19:58
ЗСУ протягом дня знищили 22 артзасоби та 2 системи ППО ворога, - Генштаб
19:40
Крим - це Україна
"Погода буде штормова": Міноборони попередило, що цього літа "небажаним гостям" не варто їхати в Крим
19:28
Оновлено
Наслідок удару по багатоповерхівці у Херсоні. 2 липня 2023 року
Російська армія знову обстріляла Херсон, четверо людей поранено
18:48
У Харкові водій образив пасажирку
"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
18:43
Партнерський матеріал
Чи можна вилікувати безпліддя
Чи можна вилікувати безпліддя?
18:42
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 2 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
18:28
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
18:10
США Японія
США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії
18:09
протести у Франції
У Швейцарії затримали підлітків, які розбили вітрини на знак підтримки заворушень у Франції
18:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Як народжується український Моссад
17:53
У Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому
17:28
кролик
Канада заборонила тестування косметики на тваринах
17:16
Інтерв’ю
путін, путлер
Путін втратив владу і не може більше шантажувати ядерною палкою, — Піонтковський
17:10
Володимир Зеленський
Росія більше не диктуватиме умови у Чорному морі, - Зеленський
17:05
російський військовий корабель
Росіяни не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль, - Неїжпапа
16:35
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Іран не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі
16:17
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич пов'язав плани Косова щодо сербів з контрнаступом ЗСУ
16:11
Огляд
IRIS-T SLM
Що таке IRIS-T SLM і як німецькі комплекси покращать ППО України
16:07
OPINION
Якуб Логінов
У Татрах відкрили всі туристичні стежки
16:05
Georgian Airways
Кількість польотів між Москвою і Тбілісі зростає до 24 рейсів на тиждень
16:04
Кордон Польщі з Білоруссю
Польща посилить кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських
15:41
На фото: Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Одещину
15:28
ППО
В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ
15:00
Ексклюзив
ЛУКОЙЛ
У Росії можуть виникнути проблеми з пальним, - економіст Ус
14:47
У Бучі встановили меморіал на пошану 501 жителя, вбитого під час окупації
14:18
Олексій Неїжпапа
Як корвет "Іван Мазепа". ВМС України матимуть чотири нових бойових кораблі
14:08
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV